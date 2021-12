DGAP-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Nagarro SE: Deutsche Börse nimmt Nagarro in den TecDAX-Index auf



06.12.2021 / 12:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- TecDAX-Ankündigung folgt innerhalb eines Jahres nach dem Börsengang von Nagarro Frankfurt, 6. Dezember 2021 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute bekannt gegeben, dass es in den renommierten TecDAX-Index der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird. Der TecDAX bildet die 30 bedeutendsten Technologiewerte ab, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Die Aufnahme in den Index richtet sich im Wesentlichen nach der Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Damit wird Nagarro fast genau ein Jahr nach seiner Börsennotierung und rund sechs Monate nach der Inkludierung in den SDAX nun dem TecDAX angehören. Die Aufnahme von Nagarro in diese Indizes ist auf die starke Kursentwicklung seit der Börsennotierung im Dezember 2020 zurückzuführen, die wiederum Ausdruck des starken Geschäftswachstums ist. Seit dem Eröffnungskurs zum Zeitpunkt der Börsennotierung ist der Aktienkurs von Nagarro auf das 2,5-fache seines Wertes gestiegen. "Wir sind stolz darauf, in einen Index aufgenommen zu werden, dem auch Unternehmen wie SAP angehören", so Anurag Sahay, Managing Director. "Gleichzeitig betrachten wir dies als einen weiteren Meilenstein auf einer langen, bedeutsamen Reise für Nagarro. Wir freuen uns auf weitere solche Meilensteine." Über Nagarro: Nagarro SE, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und so auf ihren Märkten zu reüssieren. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz, bahnbrechende Lösungen zu finden, aus. Nagarro beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

06.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de