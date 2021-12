Berlin (ots) -Die prominenteste Hörspielfigur im deutschsprachigen Raum hat seit einigen Wochen einen eigenen Podcast: "Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder". In der aktuellen Folge wird geklärt, was mit Bibis Bruder Boris passiert ist. Ein Thema, das viele Hörspielfans seit Jahren umtreibt....Das Rattern der Kassettenrekorder und stundenlang Bibi-Hörspiele in Endlosschleife - für Kinder der 80er Jahre eine nostalgische Erinnerung an schöne Kindheitstage.Seit 41 Jahren begeistert die willensstarke Junghexe aus Neustadt mit ihrer frech-fröhlichen Art und ihrem unverkennbaren Hex hex. Seither wuchsen ganze Generationen von Kindern mit den Abenteuern von Bibi Blocksberg und Kartoffelbrei auf. Und nicht erst seitdem die Insights der Streamingplattformen zeigen, dass zwischen 22 Uhr abends bis 4 Uhr morgens die Zugriffszahlen steil nach oben gehen, weiß KIDDINX, dass Bibi Blocksberg eine riesige erwachsene Community hat, die nach Feierabend Entspannung bei ihrer Kindheitsheldin sucht.Für junge und alte Bibi-Fans gibt es seit dem 8. Oktober 2021, jeden Freitag, den Podcast "Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder". Die 24 Folgen werden auf allen Streamingplattformen wie Spotify, Amazon Music Apple Music und Deezer sowie bei YouTube ausgestrahlt: https://kiddinx.lnk.to/generation_kassettenkinderWorum geht es im offiziellen Podcast?Ganze Internetforen beschäftigen sich mit der Frage, wo Bibis Bruder Boris abgeblieben ist und ob er jemals zurückkommen wird. In den Social Media-Kanälen von Bibi wird seit Jahren hitzig darüber diskutiert, wer im Hause Blocksberg denn nun eigentlich die Hosen anhat, welches die beste Folge aller Zeiten ist und weshalb Bernhard mit Frau Kohl nach Mallorca gefahren ist.Diese und andere Fragen und Phänomene besprechen die beiden erwachsenen Moderator:innen mit Leidenschaft. Sie binden dabei die Fragen der Community ein und stellen deren Fragen stellvertretend an Gäste, wie der Sprecherin von Bibi Blocksberg, Susanna Bonaséwicz, der Bibi Blocksberg Erfinderin Elfie Donnelly, dem Autor der Hörspiele Klaus P. Weigand und prominenten Fans, wie dem Modedesigner Kilian Kerner und der Berliner Drag Queen Bambi Mercury.Aktuelle Folge: "Wo zur Hölle ist Boris?"Nur 7 Hörspielfolgen waren ihm vergönnt und trotzdem scheint er unvergessen. Boris Blocksberg, der an die Nordsee abgeschobene Bruder von Bibi. Foren, Facebook-Gruppen, Presseartikel und unzählige Zuschriften an KIDDINX halten das zweite Kind der Blocksbergs auch 40 Jahre nach seinem Verschwinden am Leben. Wenn es um die Frage geht, wo Boris ist und ob er wiederkommt, hat gerade die Generation Kassettenkinder nie lockergelassen. Antje und Stefan gehen dem Mysterium Boris Blocksberg auf den Grund.Die Moderator:innen: Antje Wessels und Stefan Springer aka "Der Springer aus Herten"Antje Wessels und "Der Springer aus Herten" sind Bibi-Fans seit Kindheitstagen an und moderieren gemeinsam den Podcast.Filmkritikerin und Bloggerin Antje Wessels arbeitet als Freelancerin für Rocket Beans TV Hamburg, dem Produzenten des Podcast, und kennt sich bestens im Bibi-Universum aus. Sie war der perfekte Fit für die Besetzung eines Fans als Moderatorin.Der Moderator Stefan Springer, wohnhaft in Herten, aka "Der Springer aus Herten" ist der wohl größte Bibi-Fan aller Zeiten und wird insgeheim von seinen Anhängern "Bibipedia" genannt. Seit seiner Kindheit sammelt er akribisch Hintergrundwissen zu allen Bibi-Hörspielen und verblüfft im Podcast mit schier unglaublichem Wissen zum Bibi- Universum. Längst hat er sich innerhalb der Bibi-Fan-Community mit seinem Rezensionsformat "Der Springer aus Herten kommentiert" auf YouTube eine eigene Fanbase aufgebaut: https://www.youtube.com/hashtag/derspringerkommentiertZu Gast im Studio: langjährige Begleiter und Mitstreiter von BibiDie beiden Moderator:innen beleuchten unterhaltsam das Bibi-Universum aus Sicht der Fans und interviewen spannende Gäste , die die Welt von Bibi Blocksberg maßgeblich mitgestaltet haben. Mit dabei sind u.a.:- Elfie Donnelly, die Erfinderin von Bibi Blocksberg und Autorin der allerersten Episoden- Susanna Bonaséwicz, seit über 40 Jahren die unverkennbare Stimme von Bibi Blocksberg- Klaus P. Weigand, Autor von Bibi, der seit über 25 Jahren die Hörspielgeschichten schreibt.- Carsten Richter, einer der letzten Geräuschemacher, der die Hörspielgeräusche noch vor Ort und per Hand kreiert.- Carsten Brüse, Tonmeister, verantwortlich für Töne, die Millionen Deutscher in Sekunden erkennen. Hexhex.- Kilian Kerner, Berliner Modedesigner und passionierter Bibi-Verehrer, der ihr eine eigene Fashion-Kollektion gewidmet hat.Die Community darf mitbestimmenBibi Blocksberg hat eine große Followerschaft bei YouTube, Facebook und Instagram. Und diese Fan-Community wurde von Anfang an in den Podcast mit einbezogen. Nicht nur, dass sie über den Titel des Podcasts abstimmen durfte, auch bei der inhaltlichen Gestaltung haben die Fans ein Wörtchen mitzureden.Über Instagram Audio Message können die Fans ihre ganz persönlichen Fragen an die Gäste einschicken, die dann im Studio per Live-Einspieler gestellt werden.Produziert von Rocket Beans TVProduziert wird das Format von Rocket Beans TV Hamburg. Seit seinem Start 2015 hat sich Deutschlands einziger unabhängiger Online-TV-Sender zum europaweit erfolgreichsten Kanal auf der Streaming-Plattform Twitch entwickelt. Und seit 2016 sendet Rocket Beans TV 24 Stunden pro Tag auf YouTube. Mehr unter https://rocketbeans.tv/Angebot für Journalist:innen:Auf der Presseseite stehen Pressebilder, ein Audio Teaser und Video Trailer zum Podcast sowie eine Hörprobe als Download zur Verfügung: https://www.kiddinx.de/bibipodcastKIDDINX bietet Unterhaltung für Kinder - und das seit über 40 Jahren. Das Berliner Unternehmen produziert und vermarktet Hörspiele, Musik, Zeichentrickfilme, TV-Rechte, Apps und eBooks. Außerdem steht KIDDINX für Marken wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und viele mehr. 