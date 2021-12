... Trend zum Metaverse. Der US-Halbleiterkonzern legte gute Zahlen zum 3. Quartal vor und sprach von einer unerwartet verbesserten Lage bei der Beschaffung von Rohmaterialien. Der Umsatz betrug 1,21 Mrd. $ (+ 12,0 % zum Q2). Als bereinigter Gewinn blieb 0,43 $ je Aktie (+ 19 %) übrig, beides lag über dem Konsens.



Für das Schlussquartal sind Erlöse in Höhe von 1,32 Mrd. $ prognostiziert, davon sollen bereinigt 0,45 bis 0,51 $ je Aktie übrig bleiben.



Im Ausblick erklärte CEO Matt Murphy, MARVELL werde besonders von der Entwicklung zum Metaverse profitieren. Es sei die "Killer-App", die dafür sorge, dass die 5G-Mobilfunktechnologie besser ausgereizt wird.



Am Freitag legte die Aktie von MARVELL 17,7 % zu. Ausgehend vom neuen Rekordkurs geht es heute im inoffiziellen US-Handel 1,2 % tiefer. Ein Börsenwert von 70,5 Mrd. $ und ein KGV um 54 zeigen für den Aktienkurs "dünne Luft" an.



