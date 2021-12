Die Regierung Südkoreas plant einen deutlichen Ausbau der Infrastruktur für Batterie- und Wasserstofffahrzeuge. Wie das südkoreanische Verkehrsministerium mitteilt, soll die Anzahl von Ladestationen an Autobahnen 2022 auf 1.000 Stück steigen, die von Wasserstofftankstellen auf 43 Standorte. Was Ladestationen an Autobahnen angeht, waren zum Jahreswechsel 2020/21 insgesamt 435 Stück am Netz. Bis Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...