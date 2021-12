--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Details und Zitate des s-Immo-Vorstands --------------------------------------------------------------------- Um die an der Börse notierte Immofinanz AG in Wien ist ein Wettrennen entbrannt. Am Freitagabend hatte der tschechische Milliardär Radovan Vitek für eine Übernahme der Immofinanz 21,20 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...