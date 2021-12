VANCOUVER, BC, 6. Dezember 2021 / Sativa Wellness Group Inc. (CSE: SWEL) ("Sativa Wellness" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, das letzte Woche das Unternehmen seine bislang beste Woche in Bezug auf Buchungen verzeichnete, wobei an mehreren Tagen die bisherigen Rekorde gebrochen wurden. Damit hat das Unternehmen in den elf Monaten bis Ende November mehr als 13,8 Millionen Pfund Umsatz erzielt.

Dem Goodbody-Netzwerk gehören inzwischen über 140 Kliniken an, darunter auch Kliniken, die von Superdrug unterstützt werden. Die Goodbody-Kliniken werden weiterhin Bluttests durchführen und gleichzeitig auf die jüngsten Leitlinien der Regierung für die neue COVID-19 Omicron-Variante reagieren. Alle Reisenden müssen sich nun zwei Tage nach ihrer Rückkehr in das Vereinigte Königreich einem PCR-Test unterziehen, die in unseren Kliniken unter dem folgenden Link gebucht werden können: Private COVID-Tests, England & Wales (goodbodyclinic.com).- https://www.goodbodyclinic.com/

Executive Chairman Geremy Thomas sagt dazu: "Wir freuen uns, dass wir die Rückkehr von PCR-Tests als Goldstandard für den Nachweis des Coronavirus unterstützen können, und sind zuversichtlich, dass diese Tests in Kombination mit Impfungen diese neue Mutante des Virus unter Kontrolle bringen können. Wir freuen uns auch, dass wir nun einen Umsatz von mehr als 13 Millionen Pfund erzielt haben, während wir diesen Bedarf decken."

Die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktregulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Markt Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen nur die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Sativa liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt", "der Plan ist" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein oder können Aussagen darüber enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Möglichkeit, dass PCR-Tests in Kombination mit Impfungen diese neue Mutante des Coronavirus unter Kontrolle bringen können.

Obwohl Sativa davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendet wurden, und die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen und Aussagen erwartet werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Möglichkeit, dass PCR-Tests in Kombination mit Impfungen diese neue Mutante des Coronavirus unter Kontrolle bringen können. Sativa verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind oder auf die verwiesen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

