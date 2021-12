Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf wieder etwas deutlicher in die Gewinnzone vorgearbeitet. Gegen 14.25 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 3.735,46 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,95 Prozent auf 1.875,55 Einheiten zu.Vor Börsenstart hatten bereits positive Meldungen zur neuen Corona-Variante Omikron aus Südafrika für gute Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...