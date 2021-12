Aus nach nur fünf Monaten: Über die Hintergründe des rasanten Rückzugs des chinesischen Ubers und was das für andere US-notierte China-Aktien bedeuten könnte, spricht unser Asien-Korrespondent Mathias Peer bei w:o TV.

Die chinesische Taxi-App Didi verfügt über einen gewaltigen Datenschatz. Peking befürchtet, dass diese Daten über den Kapitalmarkt in die USA gelingen könnten. Vor diesem Hintergrund waren die chinesischen Behörden bereits im Sommer gegen eine US-Notierung. Jetzt folgt das überraschende Delisting an den US-Börsen. Was das für andere chinesische Tech-Aktien bedeutet, darüber spricht Martin Kerscher im Interview mit Mathias Peer.

Und: Unser Asien-Korrespondent blickt dabei auch auf ein asiatisches Tech-Unternehmen, das nicht vom chinesischen Markt abhängig ist, aber gerade günstige Einstiegschancen bietet.

Mit unseren Interviews und Analysen aus dem wallstreet:online TV-Studio sind Sie stets bestens informiert. Bleiben Sie mit uns am Puls der Märkte.

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US23292E1082,KYG4124C1096