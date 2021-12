Wien (www.fondscheck.de) - Welche Aktien sind in den im Vertrieb bevorzugten Aktien- und Mischfonds am schwersten gewichtet? FONDS professionell ONLINE hat nachgeschaut und liefert einen Überblick, so die Experten von "FONDS professionell".Die Idee klinge verlockend: Man kaufe die von den beliebtesten Fondsmanagern am höchsten gewichteten Titel und stelle auf diese Weise einen "Best of"-Fonds zusammen. In der Praxis sei davon aber aus mehreren Gründen dringend abzuraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...