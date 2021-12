Allianz Capital Partners kauft im Auftrag der Allianz eine Beteiligung von 25,2 Prozent am Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ) von BASF. Dies ist nach eigenen Angaben die erste Anlage der Allianz in einen Offshore-Windpark sowie das erste Eigenkapital-Investment in Erneuerbare Energien in den Niederlanden. Die Allianz-Aktie hat auch Rückenwind.Nach Inbetriebnahme wird der Windpark mit 140 Windturbinen und einer installierten Gesamtleistung von 1,5 GW der größte Offshore-Windpark der Welt sein, so ...

