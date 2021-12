31x November hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei +0,92 Prozent. Mit dem 0.97-Prozent-Minus im November 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf +0,86 Prozent verringert. Der November rangiert damit unverändert auf Nr. 6 der 12 Monate. In der November-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel ist nun FACC vorne. Die FACC-Performance beträgt durchschnittlich +10,43 Prozent in 8 Jahren. Der bisherige Leader Addiko Bank kommt nun +7,54 Prozent (3 Jahre), hat allerdings im November 2021 eine fette Sonderdividende ausgeschüttet. Keiner der ATXFive-Werte ist im November im Spitzenfeld zu finden. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

