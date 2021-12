Sehr geehrte Damen und Herren, in den vergangenen Wochen wurden wir mit einem Bündel an schlechten Nachrichten konfrontiert. So hat das Auftreten der neuen Corona-Variante Omikron im südlichen Afrika für Schockwellen an den internationalen Finanzmärkten gesorgt. Angesichts der raschen Ausbreitung und dem Auftreten erster Krankheitsfälle in Europa und den USA befürchteten Anleger, dass es erneut zu umfangreichen Reisebeschränken und Lockdowns wie im vergangenen Jahr kommen könnte. Auch die Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...