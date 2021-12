DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven November zuvor: 922,975 Mrd CHF 09:15 DE/Landgericht München II, Prozessfortsetzung im Diesel-Verfahren gegen Ex-Audi-Chef Stadler mit Entwicklungsvorstand Hoffmann *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca. 14:00 PK, Brüssel *** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +2,2% gg Vq/+3,7% gg Vj 2. Veröff.: +2,2% gg Vq/+3,7% gg Vj 2. Quartal: +2,1% gg Vq/+14,2% gg Vj *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: 25,0 Punkte zuvor: 31,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: 5,0 Punkte zuvor: 12,5 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 12:00 CH/ABB Ltd, Capital Markets Day, Zürich 13:00 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -5,0% gg Vq 1. Veröff.: -5,0% gg Vq 2. Quartal: +2,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +8,3% gg Vq 1. Veröff.: +8,3% gg Vq 2. Quartal: +1,1% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -67,0 Mrd USD zuvor: -80,9 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht November zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Oktober/November zu PEPP-Kaufprogramm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Präsident Biden und Russlands Präsident Putin, Videogespräch u.a. zu russischem Aufmarsch an Grenze zur Ukraine *** - CN/Handelsbilanz November - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht, München ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

