Mondi hat in Budweis, Tschechien, ein Ista-zertifiziertes Labor eröffnet. Am Standort entwickelt und produziert das Unternehmen Verpackungen aus Wellpappe für den E-Commerce. Das Labor bietet verschiedene Transportleistungstests an, darunter Ista-6-Zertifizierungstests für Verpackungen. Darüber hinaus ist das Labor von Mondi ein zertifiziertes Mitglied des Amazon Packaging Support and Supplier Network (Apass) und damit ein bevorzugter Partner für die Prüfung von Amazons Stufe-1- bis Stufe-3-konformen ...

