Hannover (www.anleihencheck.de) - Es ist letzte Woche vor den wichtigen Notenbanksitzungen der "Großen Fünf" - Federal Reserve, EZB, BoE, SNB und BoJ - an den Tagen 15. Dezember bis zum 17. Dezember, so die Analysten der Nord LB.Insofern seien nochmals die aktualisierten Konjunkturindikatoren nach Hinweisen für die Tendenzen zur Konjunktur- und Inflationsentwicklung abzuklopfen. Dagegen würden sich die NotenbankerInnen wie immer in der letzten Phase vor diesen Treffen mit öffentlichen Stellungnahmen zurücknehmen. Insofern sei alles gesagt - nun würden nur noch die (letzten) Daten folgen! Das größte Highlight werde danach die Veröffentlichung der Konsumentenpreise für den Berichtsmonat November aus den USA sein. Am Freitagnachmittag würden die Analysten mit einer Bekanntgabe von einem erneut sehr starken Preisauftrieb im Land der unbegrenzten Möglichkeiten rechnen. ...

