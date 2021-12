DJ PTA-News: SRH AlsterResearch AG: Kursziel für FCR Immobilen AG angehoben - Zweitgrößter Ankauf der Firmengeschichte bringt Visibilität für 2022

Hamburg (pta045/06.12.2021/16:03) - Mit dem Erwerb eines Einkaufzentrums in Eisenach hat FCR die Expansion des Bestandsportfolios weiter vorangetrieben. Mit einer vermietbaren Fläche von ca. 26.000m² stellt diese Akquisition die zweitgrößte Transaktion in der Firmengeschichte des Unternehmens dar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Analysten von AlsterReseach gehen jedoch davon aus, dass der Kaufpreis bei ca. EUR 1,100-1,200 pro m² gelegen haben sollte, was die Gesamtinvestition auf ca. EUR 30 Mio. taxiert.

Das neu erworbene Objekt zeichnet sich durch einen attraktiven Mietermix aus. So gehört zu den langjährigen Ankermietern der Fachhändler Marktkauf (zur Edeka-Gruppe gehörend) oder der B1 Discount Baumarkt - eine Marke der Baumarktkette "toom". Das Objekt ist voll vermietet und die Jahresnettokaltmiete beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf rund EUR 4 Mio. AlsterResearch geht von einer typischen Finanzierungsstruktur aus, d.h. einem LTV von 75-80% (eAR), wodurch ein jährlicher FFO-Beitrag von rund EUR 2,4 Mio. zu erzielen ist. Die kalkulierte Anfangsrendite liegt damit im Bereich von ca. 11-11,5% p.a. und damit am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten langfristigen Bandbreite von 8-12%.

Mit dieser Transaktion übersteigt der Marktwert des Immobilienportfolios von FCR die Marke von EUR 400 Mio. und die annualisierte Jahresnettokaltmiete beträgt nunmehr EUR 28 Mio. Daraus ergibt sich ein FFO-Beitrag von fast EUR 12 Mio. p.a. oder ca. 75% des von uns für 2022 prognostizierten FFOs (eAR: EUR 15,8 Mio.). AlsterResearch sieht FCR daher in einer günstigen Situation auch im nächsten Jahr weiteres FFO-Wachstum zu generieren. Innerhalb von drei Jahren hätte sich der FFO somit mehr als verdreifacht, was einmal mehr die Qualität des Bestandsportfolio widerspiegelt.

AlsterResearch sieht in dem Erwerb eine Bestätigung dafür, dass FCR weiterhin in einer lukrativen Nische am deutschen Immobilienmarkt tätig ist, welche hohe Anfangsrenditen erlaubt. Trotz der guten Kursentwicklung der letzten Wochen stufen der Analyst Thomas Wissler die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein und erhöht das Kursziel von EUR 16,20 auf EUR 17,50, vor allem aufgrund der verbesserten Visibilität. Darüber hinaus handelt FCR immer noch mit einem Abschlag von rund 15% zu vergleichbaren Unternehmen, was das erhöhte Kursziel unterstützt.

