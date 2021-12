Bonn (ots) -Der Deutsche Verband Tiernahrung e.V. (DVT) lädt Sie sehr herzlich zum digitalen Pressegespräch ein. Die Veranstaltung findet statt am:Mittwoch, 15. Dezember 2021, 11 Uhr (via MS Teams)DVT-Geschäftsführer Dr. Hermann-Josef Baaken informiert Sie zum Jahresende in seinem Eingangsstatement über die aktuelle Markt- und Versorgungslage sowie Zahlen aus der Futtermittelwirtschaft und geht auf die gegenwärtigen Herausforderungen ein. Thematisiert werden außerdem die politische Arbeit und die Erwartungen an die neue Bundesregierung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft.Im Anschluss gibt es die Möglichkeit Nachfragen zu stellen. Nach dem Termin bieten wir Ihnen auf Anfrage auch gerne passendes O-Ton-Material an.Das Pressegespräch findet ausschließlich digital über MS Teams statt. Wir bitten Sie um eine kurze Rückmeldung, wenn Sie am Pressegespräch teilnehmen wollen. Den Link erhalten Sie per Mail an preuss@dvtiernahrung.de.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Über den DVTDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband klassischer Prägung die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel (Mischfutter, Mineralfutter, Einzelfutter etc.), Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Fabian Preuss | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 | preuss@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.deTwitter: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung | tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/5092313