Toby Xu wird zum CFO ernannt, Maggie Wu wird im Rahmen des geplanten Übergangs als Vorstandsmitglied weitermachen

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA und HKEX: 9988, "Alibaba" oder "Alibaba Group") gab heute bekannt, dass Toby Xu, stellvertretender Chief Financial Officer, mit Wirkung zum 1. April 2022 die Nachfolge von Maggie Wu als Chief Financial Officer des Unternehmens antritt. Maggie wird weiterhin Partner in der Alibaba-Partnerschaft sein und als Executive Director im Alibaba-Vorstand tätig sein.

"Maggie hat außergewöhnliche Beiträge geleistet, die maßgeblich zu den bisherigen Erfolgen von Alibaba beigetragen haben. Seit Maggie vor fast fünfzehn Jahren zu Alibaba kam, hat sie als CFO drei erfolgreiche Börsengänge von Unternehmen geleitet: Alibaba.com an der Hongkonger Börse im Jahr 2007 und Alibaba Group Holding an der New Yorker Börse im Jahr 2014 und an der Hongkonger Börse im Jahr 2019. Sie hat ein Finanzteam mit unübertroffenen professionellen Fähigkeiten und Leistungen aufgebaut und gefördert und war unser Fundament bei der Verfolgung der Strategien und Geschäftsentwicklung von Alibaba. Maggie ist stets ruhig und unerschütterlich, ungeachtet der Höhen und Tiefen der globalen Kapitalmärkte und des Makroumfelds. Sie ist bescheiden und belastbar und war im Laufe der Jahre meine unersetzliche und engste Partnerin", sagte Daniel Zhang, Chairman und CEO der Alibaba Group. "Maggie wird in Zukunft ihre langjährige Erfahrung nutzen, um Alibaba auf neue Weise zu unterstützen. Wir werden weiterhin von ihrer Leitung und ihren Erkenntnissen in ihrer weiteren Rolle als Alibaba-Vorstandsdirektorin profitieren."

"Wir sind auf Langfristigkeit ausgerichtet und die Nachfolge innerhalb unseres Managementteams bei jeder Gelegenheit dient immer dazu, sicherzustellen, dass Alibaba stärker und besser für die Zukunft aufgestellt ist", sagte Zhang. "Toby kam vor drei Jahren von PwC zu Alibaba und wurde im Juli 2019 zum stellvertretenden Group CFO ernannt. Er hat schnell seine soliden Fähigkeiten und Führungsqualitäten als Reaktion auf unsere sich ständig weiterentwickelnden Geschäfte unter Beweis gestellt. Er übernahm zunehmend Verantwortung, die neben dem Finanzmanagement und dem operativen Geschäft auch unsere strategischen Beteiligungen umfasste. Wir sind sicher, dass Toby die richtige Person als unser neuer Group CFO ist und zusammen mit dem Kernmanagementteam unser Team zu unserem nächsten Erfolg führen wird."

"Die heutige Ankündigung des CFO-Übergangs von Alibaba ist der Höhepunkt umfangreicher Vorbereitungen über viele Jahre und Teil der Nachfolgeplanung von Alibaba. Die Märkte werden immer Höhen und Tiefen zeigen, aber Alibaba hat ehrgeizige langfristige Ziele. Wir befinden uns in einem Staffellauf und wir brauchen neue Generationen von Talenten, um das Unternehmen voranzubringen. Ich vertraue Toby noch mehr als mir selbst, als ich vor Jahren zum ersten Mal die CFO-Position übernahm. Ich bin zuversichtlich, dass Toby durch seine fachlichen Fähigkeiten und Führungsqualitäten und zusammen mit Daniel und dem Kernmanagementteam unser Team erfolgreich in die Zukunft führen wird", sagte Maggie Wu, Chief Financial Officer der Alibaba Group.

Toby kam im Juli 2018 zu Alibaba und wurde im Juli 2019 zum stellvertretenden Chief Financial Officer ernannt. Bevor er zu Alibaba Group kam, war Toby 11 Jahre lang Partner bei PricewaterhouseCoopers, wo er 1996 begann. Er ist Direktor der Sun Art Retail Group, der Lianhua Supermarket Holdings und der Red Star Macalline Group. Toby schloss 1996 seinen Bachelor in Physik an der Fudan Universität in Shanghai, China, ab. Er ist Mitglied des Chinesischen Instituts für Wirtschaftsprüfer.

Über die Alibaba Group

Die Alibaba Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Handel an jedem beliebigen Ort ganz einfach zu machen. Das Ziel des Unternehmens ist es, an der Zukunft der Infrastruktur des Handels zu arbeiten. Seine Vision besteht darin, dass die Kunden bei Alibaba zusammenkommen, dort arbeiten und leben werden und dass es als gutes Unternehmen mindestens 102 Jahre bestehen bleibt.

