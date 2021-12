Pressemitteilung der Homann Holzwerkstoffe GmbH:

Homanit GmbH & Co. KG kündigt umfangreiche Investitionen zur Modernisierung des Standorts in Losheim am See an

Die Homanit GmbH & Co. KG, Tochtergesellschaft der Homann Holzwerkstoffe GmbH und führender Hersteller von dünnen, hochveredelten mitteldichten (MDF) und hochdichten Holzfaserplatten (HDF), hat heute im Rahmen einer Veranstaltung des Betriebsrats umfangreiche Investitionen am saarländischen Standort Losheim am See ...

Den vollständigen Artikel lesen ...