Besonders in Sachsen konnten Gegner der Corona-Maßnahmen, darunter zahlreiche Rechtsextreme, in den vergangenen Wochen immer wieder frei walten. Sie setzten sich über geltende Regeln hinwegsetzen, ohne von der Polizei gestoppt oder belangt zu werden. Diese Untätigkeit ist fatal. Denn sie gibt ausgerechnet den radikalisierten Feinden der Demokratie ein Gefühl der Sicherheit. Aus dieser Sicherheit heraus bedrohen sie jene, die für einen Schutz vor dem Virus eintreten. Je strikter die Corona-Maßnahmen, desto stärker wähnen sich deren radikalste Gegner in der Pflicht, mit allen Mitteln gegen sie vorzugehen. Für den Rechtsstaat kann das nur eins bedeuten: Es braucht klare Kante.



