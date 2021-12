Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Ampel-MinisternAuch bei diesem Bundeskabinett wird man sich an die meisten Köpfe und Namen gewöhnen. Bei manchen früher, bei einigen später. Bei dem oder der anderen womöglich auch nicht. Es wird Minister und Ministerinnen geben, die werden an den übergroßen Erwartungen scheitern, während es Kabinettskollegen geben wird, die aus dem Schatten heraustreten und positiv überraschen. So wird das auch in diesem Kabinett sein, das sich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik rot, grün und gelb kleidet.Habeck, Lindner, Baerbock, Faeser, Lauterbach, Lambrecht, der Kanzler selbst: Am Anfang werden die Scheinwerfer auf wenige gerichtet sein. Im Laufe der Zeit wird man dann sehen. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Wie in jedem Kabinett.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5092378