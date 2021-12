DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Eyemaxx Real Estate AG: 3. Investoren-Telefonkonferenz von One Square und Heuking Kühn Lüer Wojtek am 8. Dezember



06.12.2021 / 18:17

München, 06. Dezember 2021



One Square und Heuking Kühn laden alle Anleihegläubiger zu einer dritten Investoren-Telefonkonferenz am 8. Dezember 2021 um 17.00 Uhr ein, um über die wesentlichen Ereignisse zu informieren.



Am 6. Dezember hat das Amtsgericht Aschaffenburg dem Antrag von One Square und Heuking Kühn stattgegeben und das Sekundärverfahren in Deutschland eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Dr. Andreas Kleinschmidt, Rechtsanwalt in der Kanzlei White & Case bestellt. Herr Dr. Kleinschmidt wird an der Investoren-Telefonkonferenz teilnehmen und über den aktuellen Stand des Verfahrens berichten.



Vom 3. bis 7. Dezember fanden die Abstimmungen ohne Versammlungen zur Wahl je einen gemeinsamen Vertreter für die Anleihen der Eyemaxx Real Estate AG statt. In der Investoren-Telefonkonferenz werden wir über die Ergebnisse und die nächsten Schritte berichten.



Die Telefonkonferenz findet statt am 08. Dezember 2021 um 17:00 Uhr.

Zugangsdaten sind



Einwahlnummern:



DE: +4969201744220

UK: +442030092470

US: +18774230830



PIN: 69976432#



One Square und Heuking Kühn Lüer Wojtek haben sich bereit erklärt, die Vertretung der Anleihegläubiger zu organisieren und im österreichischen sowie im deutschen Insolvenzverfahren zu übernehmen.

Anleihegläubiger können sich weiterhin per E-Mail unter eyemaxx@onesquareadvisors.com zur Forderungsanmeldung registrieren.



Kontakt

One Square Advisors

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

E-Mail: eyemaxx@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com





Über One Square



One Square Advisors GmbH ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und London und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.



Über Heuking Kühn Lüer Wojtek



Mit über 400 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland und einem Büro in Zürich ist Heuking Kühn Lüer Wojtek eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Vor 50 Jahren gegründet, gehört Heuking Kühn Lüer Wojtek laut Branchenverlag JUVE zu den TOP 10 der umsatzstärksten Kanzleien in Deutschland und wird dort u.a. für die Bereiche Anleihen, Restrukturierung, M&A und andere Bereiche als eine der führenden Kanzleien empfohlen. Die Bandbreite unserer juristischen Beratung reicht von mittelständischen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland bis hin zu internationalen (auch börsennotierten) Großunternehmen in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen.



