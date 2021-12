DJ XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Omikron verliert seinen Schrecken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist sehr fest in die neue Woche gestartet. Positiv wirkten Informationen zur Omikron-Variante des Corona-Virus. "Anleger sind von den Ergebnissen einer kürzlich durchgeführten Studie ermutigt, die ergab, dass Omikron weniger schwere Covid-19-Infektionen verursacht", so ein Marktteilnehmer. Dies überlagerte die noch offene Frage, ob die existierenden Impfstoffe gegen die Corona-Variante wirken oder nicht. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 15.381 Punkte.

Die insgesamt beruhigenden Nachrichten rund um Omikron stützten Touristikaktien. So gewannen Lufthansa 7,1 Prozent, Fraport 3,7 Prozent oder MTU Aero 5,4 Prozent. Für Airbus ging es um 4,2 Prozent nach oben. Dagegen wurden Aktien mit Internet-Geschäftsmodellen oder Medizindienstleister rund um die Pandemie eher gemieden: Hellofresh gaben um 2,7 Prozent nach, Zalando um 1,6 Prozent, Teamviewer um 2,8 Prozent oder Sartorius um 3,6 Prozent.

EU-Kommission mit Gesetzentwurf zur Gig-Economy am Mittwoch

Delivery Hero verloren 2,6 Prozent. Die Citigroup geht davon aus, dass die EU-Kommission am kommenden Mittwoch einen Gesetzesentwurf zur Regelung der sogenannten Gig-Economy vorlegen wird. Bei Gig-Arbeitern handelt es sich um nicht-festangestellte Mitarbeiter von Firmen, die vertraglich etwa mit Blick auf Bezahlung und sonstige Ansprüche gegenüber Festangestellten in der Regel benachteiligt sind. Eine Gleichstellung würde nach Einschätzung der Analysten die Gewinne von Delivery belasten.

Deutsche Bank gewannen 4 Prozent. Hier stützte eine Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan. Die Analysten glauben, dass die Bank im kommenden Jahr beim Gewinn positiv überraschen könnte.

Änderungen in der DAX-Familie

Die Aktien von Zooplus müssen den MDAX und auch die DAX-Familie insgesamt auf Grund der Fast-Exit-Regel verlassen und werden durch Deutsche Wohnen ersetzt. Grund für das Ausscheiden ist eine stark verringerte Streubesitz-Marktkapitalisierung.

Auch im SDAX gibt es Veränderungen. Vitesco, die seit September börsennotierte Continental-Tochter, Heidelberger Druckmaschinen und GFT Technologies steigen in den Kleinwerteindex auf. Dafür müssen die Aktien von Westwing, Hensoldt und Home24 ihren Platz räumen. Auch im TecDAX gibt es einen Wechsel. Nagarro ersetzen Pfeiffer Vacuum. Im DAX gibt es keine Veränderungen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Dezember in Kraft.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.380,79 +1,4% +12,11% DAX-Future 15.373,00 +1,7% +12,76% XDAX 15.376,84 +1,4% +12,49% MDAX 33.996,85 +0,8% +10,39% TecDAX 3.752,95 -0,2% +16,81% SDAX 16.113,44 +0,4% +9,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,85 -20 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 32 8 0 4.063,6 74,8 80,7 MDAX 35 15 0 605,8 41,9 45,0 TecDAX 11 19 0 943,7 28,8 35,0 SDAX 47 21 2 207,9 10,3 11,0 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.