Nachdem in Hongkong am Montagmorgen noch der Rückschlag vom Freitag im US-Handel verdaut wurde, liegt der Kurs der Alibaba-Aktie inzwischen deutlich im Plus. Nach einem zusätzlichen Schub zum Handelsauftakt in den USA liegt Alibaba zeitweise mehr als sechs Prozent vorn. Auch Baidu und Co legen zu. Passend dazu gibt es gleich mehrere Nachrichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...