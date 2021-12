Seit 20 Jahren gibt es den Euro. Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) ist es nun Zeit für einen neuen Look der Banknoten - und diesmal sollen die EU-Bürger mitentscheiden. Kaum zu glauben, dass es den Euro schon seit zwei Jahrzehnten gibt. Wer noch mit der guten alten D-Mark aufgewachsen ist, hat teils noch immer die Marotte, Beträge im Kopf umzuwandeln und zu staunen, wie teuer mittlerweile alles ist. Und jetzt, gerade wo sich die "alten Hasen" endlich an das "neue Geld" gewöhnt haben, will die EZB ein Redesign starten. Nach 20 Jahren sei es an der Zeit, die ...

