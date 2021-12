DGAP-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Personalie

ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Andreas Wiele soll Aufsichtsratsvorsitzender werden



06.12.2021 / 20:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Werner Brandt tritt nach zwei Amtsperioden im Rahmen der im Mai 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl an - Dr. Andreas Wiele bereits als Nachfolger von Adam Cahan gerichtlich bestellt mit Wirkung zum 13. Februar 2022 München, 6. Dezember 2021. Der Aufsichtsratsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media SE, Dr. Werner Brandt (67), hat sich entschieden, nach acht Jahren und zwei Wahlperioden bei der Hauptversammlung am 5. Mai 2022 nicht erneut als Aufsichtsrat zu kandidieren. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Dr. Andreas Wiele (59), vormals Vorstandsmitglied der Axel Springer SE und ein ausgewiesener Transformationsexperte, nach der kommenden Hauptversammlung zu seinem neuen Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Dr. Brandt zu wählen. Dies haben Dr. Brandt und der Aufsichtsrat heute in einer Aufsichtsratssitzung entschieden. Dr. Wiele wird dem Aufsichtsrat bereits ab dem 13. Februar 2022 als gerichtlich bestelltes Mitglied angehören. Er folgt auf Adam Cahan (49), der sein Amt niedergelegt hat, da er eine neue Aufgabe als CEO von PAX Labs, Inc., ein Technologieunternehmen in Kalifornien, wahrnimmt. Der Aufsichtsrat wird der nächsten Hauptversammlung vorschlagen, Dr. Wiele als Aufsichtsratsmitglied zu bestätigen. Im Anschluss ist beabsichtigt, ihn zum Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Dr. Brandt zu wählen.

Kontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter

Head of Group Communications & Events



ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring

Tel. +49 89 950 725 98

Mobil +49 17 283 527 03



Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com 06.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de