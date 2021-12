NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstria Office von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 19,50 Euro angehoben. Analyst Tim Leckie passte das Kursziel für das Immobilienunternehmen in einer am Montag vorliegenden Studie an den vom Vermögensverwalter Brookfield gebotenen Übernahmepreis an. Die Offerte begrenze wohl auch das Bewertungspotenzial, argumentierte er für das neue Votum./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:10 / GMT

DE000A0LD2U1