South San Francisco, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Yellow und Openware, zwei führende Unternehmen der Fintech-Branche, schließen sich zusammen, um ihre Innovationen zu skalieren.Yellow.com, Inc. und Openware, Inc. gaben heute bekannt, dass sie den Fusionsprozess abgeschlossen haben und damit ein globales Abwicklungsnetz für ihre Kunden geschaffen haben. Die beiden Unternehmen werden unter dem neuen Namen Yellow Group firmieren.Die kombinierte Dachmarke beschäftigt weltweit über 120 Mitarbeiter und verfügt über mehrere Standorte und Coworking Spaces in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Thailand, Großbritannien und der Ukraine.Die Yellow Group konzentriert sich nun auf die Entwicklung eines ehrgeizigen verteilten Liquiditätsnetzwerks für Börsen und Institutionen, das auf Milliarden von Transaktionen skaliert.Openware verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Betreuung europäischer Retail-Banken und hat seinen Fokus mit der Veröffentlichung der modularen Open-Source-Plattform OpenDAX für den Aufbau von Handelssystemen für digitale Vermögenswerte vollständig auf die Blockchain-Industrie verlagert. In den vergangenen Jahren hat Openware über 150 Handelsplattformen an seine Kunden ausgeliefert."Unser Zusammenschluss ermöglicht es uns, unsere Kapazität zu erhöhen und unsere gemeinsame Vision zu verwirklichen - ein sicheres Finanznetzwerk, das durch Blockchain-Abwicklung angetrieben wird", kommentierte Louis Bellet, Gründungspartner und CEO von Openware, der nun die Position des CEO der Yellow Group übernimmt, die Nachricht. "Das Ziel ist es, ein globales Web 3.0-Netzwerk für den Finanzaustausch mit gemeinsamer Liquidität aufzubauen."Yellow ist ein renommierter Crypto Market Maker, der Startup-Finanzierung, Mentoring, Beratung, Datenanalyse und Fintech-Softwarelösungen anbietet. Yellow ist auch ein Lebensstil mit einer lebendigen Blockchain-Gemeinschaft durch sein Co-Working-Hub in Chiang Mai, Konferenzen, Meetups und Unterhaltung für digitale Nomaden."Wir haben eine gemeinsame Vision, und unsere Kompetenzen und Technologien ergänzen sich - der eine hat Market-Making-Fähigkeiten, der andere baut Börsenplattformen auf", so Alexis Sirkia, der Gründer von Yellow und Executive Chairman des neuen Unternehmens, in einer Erklärung.Die neueste Entwicklung der Yellow Group ist ein weltweites die State-Channel-Technologie nutzendes Netzwerk für den Austausch von Finanzinformationen, das die Orderbücher aller Teilnehmer vereint und für das Internet of Finance 3.0 konzipiert ist.Yellow.org ist ein Beispiel für ein Brokerage, das auf der neuen Software OpenDAX v4 basiert und für Start-ups und Unternehmer zugänglich ist, die eine Handelsplattform aufbauen wollen.Für Presseanfragen: hello@yellow.com+1 (650) 502-5022Yellow.com, Inc611 Gateway Blvd, Suite 120South San Francisco, CA 94080, USAMedien-Ressourcen: Pressemitteilung KitFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1702026/Featured_Openware_Team.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1702027/Openware_Team_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1702025/Yellow_Team.jpgOriginal-Content von: Yellow.com, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160446/5092426