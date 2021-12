DJ PTA-Adhoc: New Value AG: Talenthouse.com startet ElloU, eine Money-Management-Plattform

Talenthouse.com, eine Plattform, die von einem Portfoliounternehmen der New Value AG betrieben wird, startet ElloU, eine Money-Management-Plattform für 14 Millionen kreative Community-Mitglieder

7. Dezember 2021 New Value AG gibt heute durch ihre Beteiligung an Talenthouse.com, einer führenden globalen Plattform, die Kreative mit Marken und Prominenten verbindet, die Lancierung von ElloU, eine Money-Management-Plattform für Kreative, bekannt. Als erster Schritt wird ElloU in Europa eingeführt, aber weltweit ausgerollt.

ElloU ist auf Kreative und ihre Bedürfnisse zugeschnitten, um jene Lücke zu schliessen, die traditionelle Finanzunternehmen hinterlassen. Es handelt sich um eine kontextbezogene Money-Management-Plattform, die darauf abzielt, Reibungsverluste und Gebühren zu beseitigen, Zahlungen zu beschleunigen und Kreativen Zugang zu Dienstleistungen wie z.B. Money-Management, Versicherungen und Buchhaltungsdiensten zu geben. Dies kann das Portfoliounternehmen der New Value AG aufgrund seines tiefgreifenden Know-hows über die Art wie Kreative arbeiten und ihre Verdienstmöglichkeiten sind, bieten.

Kreative sehen sich mit langsamen Zahlungen, hohen Devisengebühren, teuren und rationierten Krediten, geringem Zugang zu Wertpapierdienstleistungen und hohen Gebühren konfrontiert. Kreative werden von traditionellen Finanzorganisationen unzufriedenstellend bedient. Aufgrund verschiedener Faktoren, wie z. B. schwankender monatlicher Einkommen, neigen Kreative dazu, sowohl höhere Gebühren zu zahlen, als auch nicht den gleichen Zugang zu Finanzdienstleistungen wie andere demografische Gruppen zu haben. Eine Studie von Demos in Grossbritannien ergab beispielsweise, dass fast vier von zehn (39 %) selbstständigen Arbeitnehmern in den letzten fünf Jahren für ein Finanzprodukt abgelehnt wurden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich doppelt so häufig an Zahltagkreditgeber wenden als andere Arbeitnehmer (Demos, "The Liquidity Trap: Financial Experience and Inclusion in the Liquid Workforce").

Debitkarte, Zahlungen im In- und Ausland, drei Abonnementpakete für Konten Das anfängliche Produktangebot, das hauptsächlich aus Bankkonto, Debitkarte, Inlands- und Auslandszahlungen besteht, ist in drei Abonnementpaketen erhältlich - einem kostenlosen Konto, einem Konto für 5 EUR pro Monat und einem Konto für 10 EUR pro Monat - mit unterschiedlichen Service-Levels und Vergünstigungen. Es wird in den kommenden Monaten auf sämtlichen Plattformen der Portfoliounternehmen der New Value AG in Europa eingeführt, wobei diese Dienste vor dem Sommer 2022 in Grossbritannien und den USA und in der zweiten Jahreshälfte in weiteren Gebieten eingeführt werden.

ElloU ist eine regulierte Banklösung, die in Partnerschaft mit Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattformen bereitgestellt wird. Um einen schnellen Start zu ermöglichen und vollständig regulierte Konten und Zahlungen bereitzustellen, hat sich Talenthouse mit etablierten BaaS-Plattformen wie Vodeno und Aion Bank für den europäischen Start zusammengetan, die die Technologie und die Compliance-Funktionen bereitstellen, die der Plattform zugrunde liegen.

Clare McKeeve, Talenthouse CEO, sagt: "Wir freuen uns, ElloU, unsere auf die Bedürfnisse unserer 14 Millionen Mitglieder optimierte Vertical-Banking-Lösung, auf den Markt zu bringen. Die erste Version von ElloU bietet Kreativen in Europa Zugang zu günstigeren, schnelleren und einfacheren Zahlungsdiensten. Wir werden das Angebot im Laufe der Zeit erweitern, um den gesamten finanziellen und kommerziellen Bedarf von Kreativen abzudecken - und dieses weltweit ausrollen. Was uns an ElloU begeistert, ist, dass es sowohl eine enorme kommerzielle Chance für die Talenthouse Ltd. ist, als auch eine Möglichkeit, einen enormen Nutzen und Loyalität für unser kreatives Publikum zu schaffen, dessen Bankbedürfnisse so oft übersehen werden. Daher ist dies eine dieser echten Win-Win-Situationen, von denen wir überzeugt sind, dass sie für alle Beteiligten unserer Plattformen einen erheblichen Mehrwert schaffen werden."

Über Talenthouse Talenthouse.com, eine im Unternehmensportfolio der New Value AG betriebene Plattform, ist ein Powerhouse für Kreative. New Value zielt durch seine Investitionen darauf ab, die kreativen Community-Plattformen von Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto zu vereinen. Die Portfoliounternehmen der New Value AG sind radikal innovativ, kreative Inhalte werden durch ihre proprietäre Technologie generiert und dies indem sie Kreativen auf internationaler Ebene die Möglichkeit geben, auf ihren Plattformen wirtschaftlich und sozial erfolgreich zu sein. Informationen über Talenthouse finden Sie unter www.talenthouse.com

Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsennotierung SIX Swiss Exchange (www.six-group.com) Ticker-Symbol NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Investor Relations: Scott Lanphere investor@talenthouse.com

Media Relations: Brigitte Kaps Phone +41 43 344 38 38 or Mob +41 79 289 2042 Brigitte@talenthouse.com Informationen/Downloads www.newvalue.ch

Scott Lanphere Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: investor@talenthouse.com

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

