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|AMETEK INC
|US0311001004
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|Dividendenbekanntmachungen (07.12.2021)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMETEK INC US0311001004 0,2 USD 0,1772 EUR ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LTD HK0018000155 0,03 HKD 0,0034 EUR
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|ORIENTAL E H (00018): LETTER TO SHAREHOLDERS WITH INSTRUCTION SLIP - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF INTERIM REPORT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER ...
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|ORIENTAL E H (00018): LETTER TO NON-REGISTERED HOLDERS WITH REQUEST FORM - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF INTERIM REPORT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER ...
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|ORIENTAL E H (00018): LETTER TO NEW SHAREHOLDERS WITH INSTRUCTION SLIP - ELECTION OF MEANS OF RECEIPT OF CORPORATE COMMUNICATIONS
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|ORIENTAL E H (00018): INTERIM REPORT 2021
|Unternehmen / Aktien
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