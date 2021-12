DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: wpd europe erteilt Nordex Group Auftrag über 47 MW in Schweden



07.12.2021 / 07:30

Hamburg, 7. Dezember 2021. Die Nordex Group hat von ihrem Stammkunden wpd einen Auftrag über 47 MW in Schweden erhalten. Für den Windpark "Stöllsäterberget" liefert die Nordex Group acht Anlagen des Typs N163/5.X. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service-Vertrag der Turbinen über 15 Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre. Der Windpark "Stöllsäterberget" entsteht zwischen den Provinzen Värmland und Dalarna im Westen Schwedens nahe der norwegischen Grenze. Die Turbinen werden im Sommer 2023 installiert. "Wir freuen uns über den bereits dritten Auftrag von wpd über Turbinen des Typs N163/5.X in den Nordischen Ländern und das uns erneut entgegengebrachte Vertrauen. Bereits 2022 liefern und errichten wir für wpd in Finnland 33 Turbinen im 188-MW-Projekt "Karhunnevankangas" sowie 17 Anlagen im 96,9-MW-Windpark "Nuolivaara", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. "Dank erfolgreicher Projektentwicklungen haben wir unsere starke Position im nordeuropäischen Markt beständig ausgebaut", so Maria Röske, Geschäftsführerin bei wpd Scandinavia AB. "Mit Nordex haben wir einen Anlagenhersteller an unserer Seite, mit dem wir unsere Ziele für einen weitreichenden Beitrag zur Energiewende umsetzen können", ergänzt Johanna Bohn, Länderverantwortliche für Schweden bei wpd. wpd im Profil

Die wpd entwickelt und betreibt Windparks on- und offshore sowie Solarparks. Das 1996 gegründete und mit seinem Hauptsitz in Bremen ansässige deutsche Unternehmen ist weltweit in 28 Ländern aktiv und hat Windenergieprojekte mit rund 2.400 Windenergieanlagen und einer Leistung von 5.150 MW realisiert. Die Projektpipeline umfasst insgesamt 12.300 MW Wind onshore, 13.800 MW Wind offshore und 1.650 MW Solarenergie. www.wpd.de Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen:

