Der deutsche Leitindex hat einen starken Start in die neue Handelswoche hingelegt. Vor allem am Nachmittag ging es mit der Unterstützung der Wall Street kräftig nach oben. Der DAX schloss bei 15.380 Punkten. Das ist ein Plus von fast 1,4 Prozent. Marktidee: MTU Die Aktie von MTU war gestern stärkster Wert im DAX. Allerdings hatte das Papier erst in der vergangenen Woche ein Jahrestief markiert. Kurzfristig besteht jetzt die Chance auf eine Erholungsrallye. Aus technischer Sicht muss der Kurs dafür über einer bestimmten Marke schließen. Um den übergeordneten Abwärtstrend zu brechen, muss die Aktie allerdings noch einen weiteren Widerstand knacken.