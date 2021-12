The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2021ISIN NameIE00BLRPRP89 ALTERNUS ENERGY GR.EO-,01DE000A3MQBQ7 COM.CHARG.SOL.AG BZRUS8716283010 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01DE0001104784 BUND SCHATZANW. 19/21US85172FAK57 ONEMAIN FINANCE 17/22XS1746107975 UBS AG LONDON 18/22 MTNCH0245865834 NATL AUSTR. BK 14/21 MTNDE000A1REYQ8 DZ HYP PF.R.1134 MTNXS1142380820 IND.+COMM.BK CHINA 14-UNDDE000HLB1V57 LB.HESS.-THR. E0514B/134DE000DB7XHH0 DT.BANK MTH 14/21XS1530953618 VOLVO CAR AB 16/22 FLRXS1530953881 VOLVO CAR AB 16/22US02665WCP41 AMER.HONDA F. 2021 MTNDE000DK0R9G6 DEKA AUD FESTZINS 18/21DE000A1RQBY4 HESSEN SCHA.14/21