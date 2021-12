Wieder einmal ist die Nordex-Aktie zuletzt am Ausbruch aus der Seitwärtsrange gescheitert und bei 16,50 Euro nach unten gedreht. Im wieder freundlicheren Marktumfeld kann der SDAX-Titel derzeit noch keinen neuen Angriff starten. Dabei meldet der Turbinenbauer am Dienstag schon wieder einen neuen Auftrag.Nordex liefert demnach acht Anlagen des Typs N163/5.X für den Windpark Stöllsäterberget in Schweden. Der Auftrag von wpd hat insgesamt ein Volumen von 47 Megawatt und umfasst auch eine Verlängerungsoption ...

Den vollständigen Artikel lesen ...