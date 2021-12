Cancom will in den kommenden Jahren dank Übernahmen im deutschsprachigen Bereich und der Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells deutlich wachsen. Die mittelfristigen Planungen ("Vision 2025") kommen bei den Analysten und Investoren gut an. Die Aktie des IT-Dienstleisters arbeitet an einer Trendfortsetzung.Bis 2025 will Konzernchef Rudolf Hotter den Umsatz auf 2,5 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 275 Millionen Euro steigern. Zum Vergleich: Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...