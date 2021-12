Daimler und VW Vz. mit 5,50% Chance und 40% Sicherheitspuffer

Bekanntlich eignen sich Strukturierte Anlage-Produkte, wie Bonus-, Discount-, oder Express-Zertifikate bestens, um in der zinslosen Zeit zu wahrnehmbaren Renditen zu gelangen. Darüber hinaus versprechen diese Produkte auch dann positive Renditen, wenn der Kurs des Basiswertes unter Druck gerät. Im Gegenzug für diese Seitwärtsrenditen verzichten Zertifikate-Investoren auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktienkaufs und Dividendenzahlungen und nehmen das Bonitätsrisiko des Emittenten in Kauf.

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg Deep Express-Zertifikate auf die Automobil-Aktien Daimler (ISIN: DE000LB25439) und VW Vz. (ISIN: DE000LB25454) mit Sicherheitspuffern von 40 Prozent und Renditechancen von 5,50 Prozent pro Beobachtungsperiode zur Zeichnung an. Am Beispiel des Zertifikates auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

Sinkende Tilgungsschwellen

Der am 4.1.22 im Handelssystem XETRA ermittelte Schlusskurs der Daimler-Aktie wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Die für die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates relevante Tilgungsschwelle wird nach den ersten 16 Laufzeitmonaten bei 100 Prozent des Startwertes liegen. In den nachfolgenden Jahren reduziert sich die Tilgungsschwelle von Jahr zu Jahr um jeweils fünf Prozent.

Notiert die Daimler-Aktie am ersten Bewertungstag (21.4.23) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle, so wird das Zertifikat am 28.4.23 mit 105,50 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Notiert die Aktie am zweiten Bewertungstag (19.4.24) auf oder oberhalb der nunmehr auf 95 Prozent reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die Rückzahlung mit 1.110 Euro je Nennwert von 1.000 Euro erfolgen, usw.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (21.4.28), dann erhalten Anleger 1.330 Euro ausbezahlt, wenn die Daimler-Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung des Zertifikates durch die Zuteilung einer am 4.1.22 errechneten Anzahl von Daimler-Aktien erfolgen. Der Eurogegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die LBBW-Deep Express-Zertifikate, maximale Laufzeit bis 28.4.28 können noch bis 4.1.22 mit 1.010 Euro inklusive ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen Deep Express-Zertifikaten können Anleger in maximal 7 Jahren und vier Monaten bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgänger der Aktien Renditen von 5,50 Prozent je Beobachtungsperiode erzielen.

Quelle: zertifikatereport.de