Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Erholung vom Wochenauftakt auch am Dienstag fortsetzen. Der DAX +1,39% wurde am Morgen zeitweise rund 0,8 Prozent höher bei 15.505 Punkte taxiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +1,40% wird 0,9 Prozent fester erwartet. Nach seinem Kursrutsch im Zuge der vierten Corona-Welle nimmt der DAX damit den Widerstand bei 15.500 Punkten erneut ins Visier. Bei aktuell ...

