Der US-Halbleiterhersteller Intel will seine israelische Tochter Mobileye an die Börse bringen.Nach Angaben von Intel soll Mobileye Mitte nächsten Jahres durch die Ausgabe neuer Aktien an einer US-Börse gelistet werden. Intel-Chef Pat Gelsinger sagte in einem Interview, dass der Schritt durch das steigende Investoren-Interesse an autonomen Fahrzeugen veranlasst wurde. Mobileye entwickelt Fahrassistenzsysteme und könnte nach Einschätzung von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bei ...

