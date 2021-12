Sinnkrisen und mentale Gesundheit gehen oft Hand in Hand. Drei Berlinerinnen möchten, dass die Menschen an ihrem Wohlbefinden arbeiten wie andere an ihrem Waschbrettbauch. Corona ist auch im Job eine Herausforderung auf vielen Ebenen: Viele Beschäftigte arbeiten sich kaputt, um die Auswüchse der Pandemie zu managen, andere stagnieren in ihrer Karriere aufgrund von Kurzarbeit und wieder andere haben ihren Job sogar ganz verloren. Aber auch zwischenmenschlich ist einiges im Argen. So bedeutet beispielsweise auch das Homeoffice für manche Menschen nicht unbedingt die...

Den vollständigen Artikel lesen ...