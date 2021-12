Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9 Uhr mit 1,1289 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1282 Dollar gehandelt worden war.Auf Konjunkturseite standen zunächst Industriezahlen aus Deutschland im Fokus. So haben die deutschen Industrieunternehmen ihre Produktion im Oktober überraschend deutlich ausgeweitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...