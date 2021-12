DJ WealthTech LAIC digitaler Partner für [pma:] und FSG

WealthTech LAIC digitaler Partner für [pma:] und FSG

- Kooperation über mindestens 4 Jahre

- WealthTech LAIC liefert digitale Anlage- und Vorsorgelösungen Hamburg, 7. Dezember 2021.

Kooperation über mindestens 4 Jahre Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH hat Kooperationsverträge mit dem Maklerpool [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und deren Tochtergesellschaft FSG Finanz Service GmbH (FSG) vereinbart. Die 1983 gegründete [pma:] betreut mit aktuell über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen eines nach der DIN-Norm 77230 zertifizierten Beratungsprozesses circa 1.800 angeschlossene Partner, welche aktuell etwa 100.000 aktive Bestandskunden mit einem Anlagevolumen von über 1 Mrd. EUR betreuen. Die FSG arbeitet mit circa 1.500 Mehrfachagenten im deutschen Markt zusammen, die die Gesellschaft für den Vertrieb ausgewählter Produkte nutzen. Die Verträge wurden im Oktober 2021 geschlossen und umfassen die Fonds-Rentenlösung, die individuelle Vermögensverwaltung und die Einzelfondslösung. Vertriebsstart ist der 1. Januar 2022.

WealthTech LAIC liefert digitale Anlage- und Vorsorgelösungen [pma:] und FSG stärken damit ihre angeschlossenen Partner mit einer breiten digital gesteuerten Produktpalette im Anlage- und Vorsorgebereich. In allen Produkten ist das vom WealthTech LAIC entwickelte KI-basierte Portfoliomanagement enthalten, das für eine risikooptimierte Vermögensanlage sorgen soll. Das Investmentuniversum für Privatkunden setzt sich aus 12.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und 1.500 ETFs zusammen, das Managementergebnis wird täglich risikoüberwacht.

Der Kunde kann bei seinem Investitionsvorhaben, je nach Lebenssituation, aus fünf verschiedenen digital gesteuerten Mischfonds für kleinere Anlagebeträge, einer individuell auf ihn zugeschnittenen Vermögensverwaltung oder einer Fonds-Rentenlösung für seine Altersvorsorge wählen, die ebenfalls auf einer Vermögensverwaltung basiert. Hierbei ist nachhaltiges Investieren in allen Produktlösungen möglich.

Dazu Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH: "Die vereinbarte Kooperation mit dem WealthTech LAIC ermöglicht uns, nun die stark zunehmende Kundengruppe zu adressieren, die eine digitale, KI-basierte und gleichzeitig risikooptimierte Anlage- oder Vorsorgelösung nutzt und dabei nicht auf eine verantwortungsvolle und professionelle Beratung verzichten möchte. Mit LAIC haben wir dafür einen erstklassigen Produktpartner gefunden, der mit seinem im Markt aktuell einzigartigen Produktportfolio diese Vertriebslücke bei unseren angeschlossenen Vertriebspartnern schließt und gleichzeitig dazu beiträgt, den Betreuungsprozess am Kunden zu vereinfachen."

Dipl.-Kaufmann Hans-Jürgen Röwekamp, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die [pma:] als qualifizierten Vertriebspartner gewonnen zu haben und auf die künftigen gemeinsamen Erfolge. Unser gemeinsames Verständnis über Verantwortung gegenüber den Kunden und das Ziel, den Vertrieb und insbesondere die Kunden mit innovativen, zukunftsgerichteten Produkten zu unterstützen, passen perfekt zu einer langfristig ausgelegten Partnerschaft. Hierbei ist oberstes gemeinsames Ziel: leistungsstarke Produkte, ein einfacher digital unterstützter Vertriebsprozess und hochqualifizierte Beratung für zufriedene Kunden."

Über die Lloyd Fonds AG: Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle, durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds, berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360 Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden über das WealthTech LAIC und das FinTech growney digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.

Über [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH:

Als finanziell solider und wachstumsstarker Partner unterstützt [pma:] Makler, Mehrfachagenten und Vertriebsorganisationen. In den Bereichen Lebens-, Kranken- und Sachversicherung sowie bei Kapitalanlagen bietet [pma:] fundierte und fachlich hoch qualifizierten vertrieblichen Support sowie innovative Technologien, die helfen, den Berateralltag optimal zu gestalten. Das Unternehmen ist selbständig, konzernunabhängig und bundesweit tätig. Mit 53 Angestellten und rund 1.800 betreuten Maklern sowie Agenturinhabern erwirtschaftete die [pma:] 2020 einen Netto-Jahresumsatz von rund 33,1 Mio. EUR. Die [pma:] wurde 1983 in Münster gegründet und entwickelte sich schnell zu einer anerkannten Adresse. Immer am Bedarf der Kooperationspartner orientiert, wird die Angebotspalette regelmäßig erweitert und angepasst. Die führende Stellung der [pma:] erklärt sich durch die Beschäftigung hochqualifizierter und engagierter Experten mit breitem Know-how in der Versicherungs- und Finanzbranche, einer umfassenden Produktpalette über alle Sparten in den Bereichen Versicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen, optimalen Technologielösungen sowie dem Zusammenspiel der hohen Qualität aus Technologie, Expertise und dem Engagement der Mitarbeiter. Ende der Pressemitteilung

