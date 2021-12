Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) ist in den letzten Monaten extrem unter die Räder gekommen. Vor wenigen Tagen ist der Kurs sogar auf weniger als 110 US-Dollar gefallen. So wenig kostete eine Aktie zuletzt vor fast fünf Jahren, als Alibaba noch sehr viel kleiner war. Jetzt hat aber scheinbar eine kraftvolle Gegenbewegung begonnen. Aktuell steht der Kurs schon wieder bei knapp 120 US-Dollar und hat allein heute mehr als 7 % zugelegt (Stand: 06.12.2021). Hat die Alibaba-Aktie also vielleicht endlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...