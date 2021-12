DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG: DAS FNG-SIEGEL ZUM 4. GEBURTSTAG



07.12.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pünktlich zum vierten Geburtstag bekommt der ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig (WKN: A2DTL7) ein besonders schönes Geschenk: Er hat zum dritten Mal das FNG-Siegel erhalten. Die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., der Universität Hamburg sowie der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH verliehene Auszeichnung ist das Ergebnis eines strengen Prüfprozesses und wird einmal im Jahr an nachhaltige Strategien verliehen, die den Kriterien genügen. "Wir sind sehr stolz darauf, auch in diesem Jahr mit mehreren Strategien ausgezeichnet worden zu sein", meint der Vorstandsvorsitzende der ARAMEA Asset Management AG, Markus Barth. "Zudem sind wir seit längerer Zeit auch Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI). Damit haben wir uns auch als Gesellschaft insgesamt den sechs Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltiges Investieren verschrieben". Der ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig erhält einen Stern für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Er hat hierfür zusätzliche Punkte in den Bereichen "institutionelle Glaubwürdigkeit", "Produktstandards" und "Portfolio-Fokus" erzielt.

Der gar nicht mehr so kleine Bruder des 2008 aufgelegten ARAMEA Rendite Plus (WKN: A0NEKQ), der in Nachranganleihen investiert, hat zu seinem vierten Geburtstag bereits ein Fondsvolumen von über 700 Mio. Euro erreicht und besitzt neben dem FNG-Siegel seit 2018 auch das Österreichische Umweltzeichen, welches ebenfalls die vollumfängliche Umsetzung nachhaltiger Investmentkriterien voraussetzt.

Tobias Krüger, im Hause ARAMEA zuständig für das Thema ESG erklärt dazu: "Der Prüfprozess mit dem Auditing der Universität Hamburg ist sehr umfassend. Mit der Einhaltung des United Nations Global Compact Index, den Anforderungen der evangelischen und katholischen Kirche an nachhaltige Geldanlagen und dem Österreichischen Umweltzeichen in Kombination mit einem Positiv-Rating durch ISS-ESG konnten wir diesem dennoch erneut gerecht werden."

ARAMEA-Vorstand Sven Pfeil, der für beide Strategien zusammen mit den Teammitgliedern Claudia Erdmann und Fiete Fischer verantwortlich zeichnet, ist sehr dankbar über die erneute Auszeichnung. "Als wir vor vier Jahren die nachhaltige Strategie als einer der ersten Assetmanager in diesem Segment aufgelegt haben, hätten wir uns nie träumen lassen, wie viele Investoren uns mittlerweile ihr Vertrauen schenken", kommentiert der erfahrene Fondsmanager die Entwicklung. Das FNG-Siegel habe hierzu sicherlich einen signifikanten Beitrag geleistet. Neben dem Thema Nachhaltigkeit haben aber auch Nachranganleihen selbst vom Niedrigzinsumfeld profitieren können, da sie noch immer eine Oase in der Zinswüste sind. So bieten sie bei einem durchschnittlichen Emittenten-Rating von "A" noch immer einen durchschnittlichen Kupon von rund 4% und sind daher für viel Anleger, die Ausschüttungen abseits von Aktien suchen, eine attraktive Beimischung.



Über die ARAMEA Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 27-köpfige ARAMEA-Team verantwortet über 4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Dr. Jörg Stotz und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

07.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de