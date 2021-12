Wien, Berlin and Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) -ADONIS 13.0 bietet neue Möglichkeiten zur Visualisierung und Kommunikation von GPM-Daten und verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch benutzerdefinierte Diagramme, dynamische Abhängigkeitsanalysen, Heatmapping-Funktionen und vieles mehrBOC Group (https://www.boc-group.com/de/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_13.0&utm_term=whats_new) hat heute ADONIS 13.0 (https://www.boc-group.com/de/adonis/whats-new/?utm_source=Cision&utm_campaign=PRA_ADONIS_13.0&utm_term=whats_new) vorgestellt, mit bahnbrechenden Innovationen in der Welt der Analyse, die es den Nutzer:innen ermöglichen, zu visualisieren, zu teilen und sich zu vernetzen wie nie zuvor. Durch das neue Konzept können Nutzer:innen ihre eigenen Diagramme erstellen, die Auswirkungen von Veränderungen dynamisch veranschaulichen, Asset-Attribute farblich hervorheben und sogar ganze Analyseaufgaben mit Kollegen teilen. ADONIS 13.0 wurde entwickelt, um die Bewertung der Geschäftsarchitektur zu vereinfachen und zu bereichern und trägt dazu bei, Transformationsinitiativen effizienter und attraktiver zu gestalten."Mit ADONIS 13.0 wollen wir die Art und Weise revolutionieren, wie unsere Nutzer:innen an die GPM-Analyse herangehen - von der Beteiligung an der Erstellung der Diagramme bis hin zu der Art und Weise, wie sie die Ergebnisse täglich nutzen und diese Erkenntnisse mit anderen teilen", sagt Tobias Rausch, ADONIS Product Manager."Wir freuen uns, heute eine beeindruckende Sammlung von Updates vorstellen zu können, die sowohl die individuellen als auch die kollaborativen Aspekte der ADONIS-Erfahrung in den Mittelpunkt stellen und es jedem ermöglichen, seine GPM-Daten mühelos zum Leben zu erwecken - ein entscheidender Faktor, wenn es um agile Entscheidungsfindung und schnelle Unternehmenstransformation insgesamt geht."Außerdem bietet das neueste Release eine Reihe weiterer Aktualisierungen, darunter eine optimierte ADONIS-Integration mit Enterprise Architecture Suites wie ADOIT, die es GPM- und EAM-Tools ermöglicht, Daten auf effektivere Weise miteinander zu verbinden und auszutauschen.Ein detaillierter Einblick in das neueste Release ist auf der Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adonis/whats-new/?utm_source=Cision&utm_campaign=PRA_ADONIS_13.0&utm_term=whats_new) verfügbar.BOC Group lädt alle Interessenten ein, das neue ADONIS mit der kostenlosen ADONIS:Community Edition (https://www.boc-group.com/de/adonis/get-started/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_13.0&utm_term=free_trial) auszuprobieren und die neuesten Verbesserungen aus erster Hand zu erfahren.Über BOC GroupBOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Zu den weltweiten Kunden von ADONIS gehören Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica und viele andere.BOC Österreichgerhard.schweng@boc-group.comBOC Deutschlandalexander.klaehn@boc-de.comBOC Schweizsandro.gerussi@boc-ch.com (mailto:Sandro.Gerussi@boc-ch.com)Kontakte:Mag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comoderAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comoderSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.comOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/5092608