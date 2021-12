Linz (www.anleihencheck.de) - Der leichte Vorteil für den Euro am vergangenen Freitag aufgrund der deutlich schwächer als erwarteten neuen Arbeitsstellen in den USA hat nicht lange angehalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die US-Inflation sei anhaltender als erwartet und mit rund 6,0% recht hoch. Aber laut Fahrplan sollten die US-Anleihekäufe im Sommer 2022 beendet sein und damit der Weg für die ersten Zinsschritte geebnet sein. Europa habe im Gegensatz dazu keine Eile, ihre lockere Geldpolitik zu beenden. EUR/USD sollte kurzfristig den Bereich zwischen 1,1235 und 1,1375 nicht verlassen. (07.12.2021/alc/a/a) ...

