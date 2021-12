Linz (www.anleihencheck.de) - Der Beginn der aktuellen Abwärtsspirale in EUR/TRY (Türkische Lira) ist im ausgesprochen unorthodoxen geldpolitischen Experiment von Gouverneur Sahap Cavcioglu, seines Zeichens Chef der türkischen Notenbank (CBT), zu finden, den hohen Inflationszahlen durch Zinssenkungen zu begegnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

