Munsbach (www.fondscheck.de) - Das noch letzten Monat beschriebene und vor allem auf guten Quartalsergebnissen beruhende Momentum bei globalen Aktien ließ nach einem guten Start in den November deutlich nach, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Zudem sei zu beobachten gewesen, dass die Marktbreite in der letzten Aufwärtsbewegung stark rückläufig gewesen sei. Obwohl wir grundsätzlich den mittlerweile von fast allen Research-Häusern publizierten moderaten Optimismus hinsichtlich der Wachstumsaussichten für 2022 teilen, stimmt uns dieser gefühlte Konsens einerseits etwas nachdenklich; andererseits wurde aus unserer Sicht auch schon einiges an guten Nachrichten eingepreist, so die Experten von ETHENEA. In der Summe sei es dann das Zusammenspiel von fehlenden Katalysatoren, nachlassenden markttechnischen Faktoren und zugegebenermaßen überdurchschnittlicher Partizipation in den letzten Wochen gewesen, das die Experten von ETHENEA dazu veranlasst habe, im Monatsverlauf sukzessive die Risiken auf der Aktienseite zu reduzieren. ...

