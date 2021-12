Pressemitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Eyemaxx Real Estate AG: 3. Investoren-Telefonkonferenz von One Square und Heuking Kühn Lüer Wojtek am 8. Dezember

One Square und Heuking Kühn laden alle Anleihegläubiger zu einer dritten Investoren-Telefonkonferenz am 8. Dezember 2021 um 17.00 Uhr ein, um über die wesentlichen Ereignisse zu informieren.

Am 6. Dezember hat das Amtsgericht Aschaffenburg dem Antrag von One Square und Heuking Kühn stattgegeben und das Sekundärverfahren in Deutschland eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Dr. Andreas ...

