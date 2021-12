DGAP-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

YOC AG: YOC AG erhöht Umsatz- und Ergebniserwartung für 2021



07.12.2021 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



YOC AG erhöht Umsatz- und Ergebniserwartung für 2021 Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Berlin, 07. Dezember 2021 - Die im Prime Standard notierte YOC AG, Berlin, ISIN DE0005932735, gibt bekannt, dass nach heute abgeschlossener Auswertung des Auftragsbestandes des laufenden vierten Quartals 2021 sich voraussichtlich ein Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2021 in Höhe von 18,5 Mio. EUR bis 19,0 Mio. EUR (2020: 15,5 Mio. EUR), ein sich daraus resultierendes EBITDA* in Höhe von 2,5 Mio. EUR bis 2,8 Mio. EUR (2020: 1,8 Mio. EUR) sowie ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR bis 1,8 Mio. EUR (2020: 0,3 Mio. EUR) ergeben wird. Bislang hatte der Vorstand der YOC AG Umsatzerlöse auf Konzernebene in Höhe von 17,0 Mio. EUR bis 18,0 Mio. EUR, ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 1,8 Mio. EUR bis 2,3 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,8 Mio. EUR bis 1,3 Mio. EUR prognostiziert. * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum dritten Quartal 2021 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)



Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand Kontakt YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.de

www.yoc.com 07.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de