Wie es sich wohl angefühlt hat, aus der damaligen DDR zu fliehen? Wie verhalte ich mich in einem Flüchtlingslager? Rawand Ahmad will solche Fragen in einem Computerspiel beantworten. Das Vorhaben ist eine Gratwanderung. Als Kind ist Rawand Ahmad mit seiner Familie aus dem Irak geflohen. Seitdem, sagt er, muss er im Alltag immer wieder Rede und Antwort stehen - nicht nur über die eigene Flucht, sondern auch über die von anderen. Heute sitzt Ahmad in einem Büro in Ludwigsburg am Schreibtisch und bastelt an einer Figur für sein Computerspiel. Ziel des PC-Games: einen Fluchtweg meistern. Mehr zum Thema ...

